Grifone, pari e rabbia E’ bufera sull’arbitro

Decisioni arbitrali discutibili e penalizzanti, due legni colpiti, ultimi venti minuti in inferiorità numerica: grazie a tutto questo il Grosseto si è dovuto accontentare del pareggio nel derby contro il Livorno. Peccato perché ieri si è visto il migliore Grosseto di questo campionato. Avvio frizzante dei locali che il tecnico presenta con un inedito modulo con la difesa a tre: a centrocampo debutto casalingo di Cretella, ex di turno. Il Grosseto subito in avanti si rende pericolo con Aleksic e con Gomes. Al 20’ azione contestata dai padroni di casa: l’attaccante Aleksic viene atterrato fra due difensori. Per l’incerto direttore di gara è tutto regolare e l’azione prosegue fra i fischi degli spettatori. Al 31’ un cross di Diambo attraversa tutta l’area di rigore ospite, ma nessuno arriva sul pallone e l’azione sfuma. Al 38’ il Grifone passa in vantaggio: angolo pennellato di Pasciuti per l’accorrente Cretella che di testa realizza.

In avvio di ripresa gli ospiti appaiono più decisi ed un tiro di Bruzzo costringe il portiere Nannetti ad una bella deviazione in angolo. Il Grosseto, però è pronto a reagire e la gara si vivacizza. Crivellaro con un bolide da fuori area manda il pallone a stamparsi sul palo alla destra del portiere Bagheria. Poi è El Bakhtaoui che tutto solo davanti a Nannetti sbaglia la più facile delle occasioni. Ancora Grosseto in avanti e questa volta è Gomes a mandare il pallone sulla traversa. Al 70’ il Grosseto resta in dieci per l’espulsione di Pasciuti (doppia ammonizione). Ospiti sempre più alla ricerca del gol che arriva al 79’ quando l’arbitro fischia un calcio di rigore, assai contestato dai locali, per un atterramento di Luci ad opera di Bruni. Batte Lo Faso, Nannetti para, ma non trattiene il pallone. A fine gara tumultuoso il rientro nello spogliatoio da parte della terna arbitrale.

Grosseto (3-5-2): Nannetti; Ciolli, Bruni, Bruno; Crivellaro, Cretella, Pasciuti, Diambo, Moscatelli (91’ Messini); Aleksic (68’ Carannante), Gomes. A disp: Cirillo, Ferrante, Caprioli, Cesaroni, Rotondo, Battistoni, Scaffidi. All. Cretaz.

Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Russo (62’ Lucatti), Giampà; Lorenzoni, Luci, Bruzzo, Giuliani (88’ Lucarelli); El Bakhtsoui, Frati (39’ pt Lo Faso); Longo (39’ pt Bamba). A disp.: A disp.: Fogli,Dussol, Belli, Pecchia, Benassi. All. Esposito.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Marcatori: 38’ pt Cretella (G), 79’ Lo Faso (rig) Note. Espulsi: Pasciuti (G), Caprioli (G) dalla panchina. Ammoniti: Moscatelli (G),Giuli ani (L), Giampà (L), Luci (L), Bruno (G).

Paolo Pighini