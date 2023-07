Grifone, nuovi arrivi Preso un portiere Under

L’Us Grosseto del patron Gianni Lamioni è stata iscritta al campionato di serie D. La Covisod, infatti, ha comunicato alla società biancorossa l’esito positivo dell’istruttoria (prima gli adempimenti telematici per l’iscrizione alla serie D, al campionato Juniores Nazionale e alla Coppa Italia di serie D, poi, il successivo deposito della fideiussione bancaria nella sede di Roma del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti) e ha così ufficializzato la partecipazione del Grifone alla stagione 2023-2024. Intanto ieri si è conclusa la prima fase della campagna abbonamenti (diritto di prelazione) con il rinnovo di 290 tessere a fronte delle 399 dell’anno scorso. "Il Grosseto calcio ringrazia i tifosi che hannovoluto confermare il proprio sostegno alla società – si legge in una nota – e annuncia che la seconda fase della campagna abbonamenti, esclusi i precedenti abbonati della prelazione, parte da domani, domenica, on line sul sito internet Ciao Tickets e da lunedì al Centro sportivo di Roselle e nei punti vendita autorizzati". La società biancorossa, inoltre, auspica una risposta importante da parte degli sportivi anche a seguito dell’importante campagna acquisti effettuata fino a questo momento. Un traguardo possibile, aggiungiamo noi, potrebbe essere quota 1000. Intanto dall’Arezzo arriva in biancorosso, con la formula del prestito, il portiere Marco Fecit, classe 2005, uno dei tre richiesti dal tecnico Bonuccelli, che fa seguito all’arrivo in biancorosso del difensore centrale Matteo Morelli (nella foto), classe 2003, che arriva dalla Pianese. Domenica 30 ci sarà la presentazione della nuova squadra alla quale sarà presente anche l’Amministrazione comunale.