Grifone, missione Orvieto Meacci: "Ce la faremo"

Dopo la stangata arrivata dal giudice sportivo a seguito del derby con il Livorno, in casa biancorossa, accanto ai sentimenti di rabbia e di delusione, il pensiero è rivolto al modo migliore per organizzare questo finale di campionato (cinque gare in trasferta Orvieto, San Giovanni Valdarno, Flaminia, Terranuova Traiana e Ghiviborgo e quattro gare interne, in campo neutro e a porte chiuse, Ostia Mare, Arezzo, Tau Calcio, Pianese) nel quale il Grosseto si gioca la permanenza in categoria.

Una situazione che si è fatta sempre più complicata nell’ultimo mese dopo il pari di Trestina, le sconfitte con Montespaccato e Follonica Gavorrano ed il pari con il Livorno. "Sicuramente accanto ai risultati negativi in campo – dice Adriano Meacci, ex bomber biancorosso – si aggiunge la beffa del campo neutro e a porte chiuse, situazione che io ho già vissuto come calciatore, ma da spettatore perchè infortunato, nella stagione 86-87. Una situazione sicuramente delicata dalla quale, ne sono certo, il Grifone uscirà a testa alta ed allora la soddisfazione sarà maggiore".

In merito all’organizzazione dei pullman messi a disposizione gratuitamente dalla società biancorossa per Orvieto le iscrizioni sono gestite dal Club Portavecchia. Per informazioni rivolgersi ai numeri 3921675393 (Fabio Buglieri) e 3475159016 (Sandro Serravalle). Sicuramente Orvieto, domenica, si tingerà di biancorosso.

P.P.