Grifone ko: esonerato Liguori, ecco Favarin

Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore del Grosseto e già stamani sarà in città. Il tecnico Andrea Liguori, infatti, è stato esonerato dalla società al termine della sconfitta per 3-1 che ha visto il fanalino di coda Montespaccato espugnare, con merito, lo stadio "Zecchini". Una sconfitta che ha dell’incredibile per il modo con il quale è maturata. Il Grosseto, infatti, era addirittura passato in vantaggio e nulla lasciava presagire un finale del genere. Invece il Grosseto, con il passare dei minuti, si è sciolto come neve al sole e alla fine il Grifone si è Spaccato contro il Monte. Una prestazione che è difficile anche da commentare, perché il Grifone ha confermato tutte le perplessità che erano sorte nella gara con il Trestina. Ieri, inoltre, i biancorossi, a differenza di altre gare, dopo un primo tempo "impalpabile", non sono riusciti a trovare la forza di reagire nella ripresa: le gambe non hanno più risposto alla testa. E nel finale la punizione poteva essere anche più pesante. Ma veniamo alla gara. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia e Siria la prima emozione la offrono i laziali con un colpo di testa di Attili che esce di poco. Nel Grosseto c’è il debutto di Messini e Diambo. Al 25’ i padroni di casa passano in vantaggio. Fuga del solito Giustarini sulla sinistra, palla al centro dove Gomes si avventa su pallone, ma lo manca clamorosamente. Alle sue spalle c’è Aleksic che non ha difficoltà ad insaccare. Tutto sembra facile, ma non è così. Poco dopo la mezz’ora la squadra romana trova il pareggio con Attili che sfrutta al meglio un suggerimento su punizione di Cerone anticipando il diretto avversario. I locali fanno fatica ad imbastire le azioni di gioco. Prima del riposo ci prova Carannante il cui tiro, però, viene deviato in calcio d’angolo dal portiere Tassi. Nella ripresa ci si attende un Grosseto più determinato. Invece a fare la partita sono gli ospiti che, a sorpresa, al 69’ passano in vantaggio con il dinamico Bosi, che si incunea con facilità nelle retrovie maremmane e, complice una difesa completamente ferma, insacca in diagonale alle spalle di Nannetti. I padroni di casa appaiono frastornati, sotto shock, incapaci di reagire, nonostante l’incitamento dei tifosi. E dopo dieci minuti il Montespaccato perviene al terzo gol con Cali, da poco entrato, che sfrutta un’altra clamorosa indecisione della retroguardia biancorossa. Alla fine i padroni di casa escono tra i fischi mentre gli ospiti festeggiano in mezzo al campo per questa insperata vittoria.

GROSSETO: Nannetti 6, Crivellaro 6, Messini 5 (63’ Moscatelli sv), Pasciuti 6, Ciolli 5, Bruno 5, Diambo 5 (55’ Cesaroni sv), Carannante 5, Gomes 5 (80’ Scaffidi sv), Giustarini 7, Aleksic 5,5 (74’ Rotondo sv). A disp: Cirillo, Ferrante, Veronesi, Caprioli, Battistoni. All. Liguori 5.

MONTESPACCATO: Tassi 6, Pollace 6, Attili 7 (80’ Tataranno sv), Maurizi 6, Bosi 6,5 (72’ Cali 6), Lazzazzera 6, Laziz 6 (72’ Mascella sv), Cerone 6,5, Anello 6, Bruno 6, Vitelli 6,5 (82’ Maugeri sv). A disp: Di Maio, Bianchi, Nanci, Pesarin. All: Bussone 7. Arbitro: Spina di Barletta 6.

Reti: 25’ pt Aleksic, 32’ pt Attili, 69’ Bosi, 79’ Cali.

Note: ammoniti Messini (G), Diambo (G), Cesaroni (G), Bruno (G), Pasciuti (G). Angoli: 9-1 per il Grosseto. Recupero 1’ e 5’.Spettatori paganti 777 di cui 428 abbonati.

Paolo Pighini