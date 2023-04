Grifone, incertezze sugli infortunati

In casa biancorossa ancora incertezze in vista della gara di domenica con la Pianese sul campo neutro di Poggibonsi e a porte chiuse. La squadra amiatina, che domenica è stata battuta dall’Ostiamare per 3-0, è ancora in corsa per il secondo posto con il Poggibonsi.

Le incertezze riguardano le condizioni di salute di Giustarini e Cretella. I due giocatori, infatti, anche ieri pomeriggio hanno svolto un lavoro differenziato e non hanno preso parte alla partitella. Insomma un finale di campionato davvero all’insegna della massima incertezza considerando il rebus della classifica che riguarda le ultime dieci squadre.

Vediamo ora quali sono le rose più esperte del girone E secondo una statistica riportata da Transfermarkt e raccolta dal sito Notiziario del Calcio: l’esperienza di una squadra in questo girone viene determinata sulla base della presenze di tutti i calciatori della rosa delle diciotto squadre. Ecco la classifica.

Poggibonsi 1.548, Pianese 1.457, Sangiovannese 1.441, Trestina 1.385, Mobilieri Ponsacco 1.287, Flaminia Civita Castellana 1.154, Follonica Gavorrano 1.098, Città di Castello 1.026, Seravezza Pozzi 929, Grosseto 896, Montespaccato 854, Ghiviborgo 745, Orvietana 732, Terranuova Traiana 725, Livorno 668, Tau Calcio Altopascio 657, Arezzo 641, Ostiamare 559. Il Grosseto è al decimo posto mentre l’Arezzo, vincitore del girone, è al diciassettesimo posto.