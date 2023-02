Grifone, Giustarini salta il Livorno Oggi Lamioni incontra i tifosi in teatro

L’attaccante Giustarini, espulso domenica, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo e salterà dunque il match con il Livorno.

I biancorossi di mister Cretaz ieri pomeriggio hanno ripreso la preparazione al "Palazzoli" in vista della difficile gara di domenica. Il Grosseto sta attraversando un momento delicato rimarcato anche dalla posizione in classifica in zona playout mentre i labronici viaggiano con una buona media nelle zone alte occupando il quarto posto. Per il tecnico del Grifone, dunque, un altro appuntamento di rilievo dal quale Ciolli e compagni devono uscire con un risultato positivo. In queste ultime dieci partite da disputare i biancorossi devono dimostrare orgoglio e determinazione al fine di portare avanti il "Progetto Grosseto" lanciato dal patron Lamioni e che vede come primo passaggio fondamentale il raggiungimento di una salvezza tranquilla.

E del progetto se ne parlerà oggi alle 18 al teatro Moderno con "90 giorni di Grosseto: un patto con la città". Il patron Giovanni Lamoni parlerà del "Grosseto di oggi e di domani. Un dialogo con la stampa e i tifosi".

Domenica, in occasione della gara casalinga con il Livorno, la società del Grifone ha indetto la "Giornata Biancorossa". Quindi non saranno validi gli abbonamenti in qualsiasi settore dello stadio salvo le tessere sponsor. I responsabili del sodalizio raccomandano ai tifosi, per evitare spiacevoli code alle biglietterie, di acquistare i tagliandi d’ingresso nelle seguenti ricevitorie: Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Bar Sport, Edicola il Semaforo.