Grifone, finisce zero a zero il match con l’Ostiamare

Un deludente Grosseto, sul campo neutro, e a porte chiuse, di Montalto di Castro, non riesce a centrare l’ obiettivo della vittoria contro la formazione dell’Ostiamare al termine di una gara che non ha offerto grosse emozioni ad eccezione della traversa colpita da Diambo. Troppo poco. Ai biancorossi di mister Cretaz, impegnati più che mai nella lotta per la salvezza, è mancato lo spirito necessario che serve ad una squadra che si trova in una critica posizione di classifica.

Anche l’attenuante dello schieramento rimaneggiato per le numerose assenze non può essere preso a pretesto per una simile prestazione. Dopo un periodo di studio sono i laziali a portare le prime minacce, si fa per dire, con Compagnone. Il Grosseto cerca di replicare, ma la manovra è farraginosa e non trova mai sbocchi positivi. Alla mezzora ci prova Giustarini, sicuramente il più intraprendente della truppa biancorossa, ma l’azione sfuma. Al 36’ il difensore Bruno è costretto a lasciare il campo, per una botta alla testa, dopo uno scontro con un avversario. Al 38’ occasione per il Grifone: conclusione di Diambo che manda la sfera sulla traversa: poi c’è il rinvio di un difensore sulla linea di porta a seguito di un di testa di Aleksic. Nel finale di tempo i laziali reclamano un calcio di rigore. Il Grosseto appare vivace in questa seconda parte del primo tempo, ma è solo una illusione, perché nella ripresa si assiste ad un brutto gioco da parte di tutte e due le formazioni che si abbandonano a lanci lunghi senza costruire azioni di rilievo.

E alla fine il risultato di parità accontenta più gli ospiti che non i maremmani che sono alla ricerca della prima vittoria sotto la gestione Cretaz. E domenica trasferta a San Giovanni Valdarno. GROSSETO (3-5-2): Nannetti; Carannante, Bruno (36’ pt Veronesi), Bruni; Battistoni (44’ st Messini), Diambo, Pasciuti (39’ st Cesaroni), Giustarini (44’ st Rotondo), Moscatelli; Gomes, Aleksic. A disp: Cirillo, Passalacqua, Cipollini, Scaffidi. Allenatore Cretaz.

OSTIAMARE (3-5-2): Borrelli, Pasqualoni, Pompei (21’ st Succi),Tirelli, De Cenco (40’st Milani)), Compagnone (26’ st De Crescenzo), Lazzeri (31’st Matteoli), Sbardella, Taviani (13’ Bartolotta). Mazzei, Santarpia. A disp: Di Giorgio, Talamonti, Gelonese, Amendola. Allenatore, Perrotti. Arbitro: Boiani di Pesaro.

Note: Partita a porte chiuse. Ammoniti: Carannante, De Cenco, Compagnone; gli allenatori Cretaz e Perrotti. Angoli: 5-4 per il Grosseto. Recupero: 2’ e 5’.