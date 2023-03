Grifone, fermi Rotondo e Messini Mister Cretaz squalificato per un turno

Ripresa del lavoro settimanale per i biancorossi ieri pomeriggio all’interno dello stadio "Zecchini" in vista dell’anticipo di sabato che vedrà il Grosseto ospitare sul neutro di Poggibonsi, a porte chiuse, l’ Arezzo di mister Indiani capolista del girone. A riposo precauzionale il centrocampista Diambo mentre il difensore Bruno, alle perse con un problema alla spalla, ha svolto un lavoro differenziato. Fermo in panchina l’attaccante Rotondo (nella foto) per il dolore ad un ginocchio: il bravo Niccolò, purtroppo, sarà costretto a saltare la sfida con il Sassuolo in programma oggi, inizio alle 15, a Viareggio per l’ottavo di finale della Viareggio Cup. E durante la seduta di allenamento si è fermato il giovane difensore Messini che ha accusato un fastidio muscolare. Nel comunicato di venerdì è arrivata la ufficialità della squalifica per un turno all’allenatore Cretaz e del team manager Faenzi che sono stati espulsi dal direttore di gara nel corso del match con la Sangiovannese; nessun provvedimento, invece, è stato adottato per il preparatore atletico Stagnaro anche lui espulso. E a proposito del Giudice sportivo c’è attesa tra gli sportivi per conoscere quale sarà la decisione relativa alla partita delle "porte più basse" dopo il ricorso presentato dall’Us Grosseto: con molta probabilità, però, oggi, giorno classico delle decisioni del Giudice sportivo, non ci sarà alcuna novità anche se, considerando che mancano soltanto sei partite al termine del campionato, sarebbe opportuno una decisione tempestiva.