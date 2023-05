Grifone, due pullman gratuiti per i tifosi

Partitella a tutto campo ieri pomeriggio allo stadio Zecchini per i biancorossi con mister Cretaz in vista della trasferta di domenica in casa del Ghiviborgo per l’ultima gara di campionato. Tutti i giocatori sono stati schierati, anche diversi juniores, mentre a bordo campo hanno seguito le azioni di gioco Cretella (nella foto) e Giustarini, non ancora al meglio delle condizioni fisiche, ai quali si è aggiunto anche Pasciuti non al top. Tre elementi fondamentali negli schemi di mister Cretaz: la speranza è che possano essere recuperati per il match di domenica dal quale i biancorossi devono uscire con i tre punti sperando, poi, nei risultati delle altre squadre invischiate nella zona playout. L’impegno non è dei più semplici, contro un formazione che con i 43 punti in classifica non ha più nulla da chiedere al campionato anche se, in teoria, potrebbe esserci la possibilità di approdare ai playoff in caso di vittoria.

Oltre ai punti conquistati sul campo, indispensabili per continuare a sperare nella salvezza diretta, in casa biancorossa si guarda anche con fiducia all’esito del ricorso presentato dalla società maremmana, insieme ad altre società, sulla posizione irregolare, per un gran numero di partite, di un giocatore del Seravezza Pozzi, squadra che ora ha 44 punti in classifica.

Ed anche in occasione della trasferta di Ghivizzano la società biancorossa mette a disposizione dei tifosi gratuitamente due pullman per un totale di 49 posti. Le iscrizioni saranno gestite dal Club Portavecchia. I biglietti saranno acquistabili nella segreteria dello stadio Zecchini oggi, dalle 15 alle 18.30, e domani dalle 10 alle 10.30 contattando Guido Venturacci al numero 328-3685948, o direttamente alla biglietteria dello stadio lucchese il giorno della partita sempre al prezzo di 13 euro. Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi ai seguenti numeri: Fabio Buglieri 3921675393 e Sandro Serravalle 3475159016.