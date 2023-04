Grifone, così è dura Strada ancora in salita

Purtroppo ancora un risultato negativo per il Grosseto che esce sconfitto dal derby con l’Arezzo con la classifica che continua a farsi sempre più problematica (zona playout) quando mancano cinque giornate alla conclusione del campionato. La cura Cretaz non sta portando i risultati come era nelle aspettative dei responsabili della società biancorossa il cui obiettivo principale era è rimane una salvezza tranquilla: aver conquistato 3 punti sui 18 a disposizione, purtroppo, rappresenta un bottino magro.

Si fa davvero preoccupante la situazione per il Grifone che, ora, è atteso da cinque finali. In attesa della decisione del giudice sportivo di domani in relazione alla gara con la Sangiovannese i biancorossi continuano a deludere sia sotto il profilo della prestazione che sotto il profilo del risultato: che, alla fine, è quello che conta maggiormente. Anche conto l’Arezzo (va bene, era la capolista) Cretella e compagni hanno dato vita ad una prestazione impalpabile e insufficiente: nessun tiro in porta nel primo tempo ad eccezione del gol di Bruni. Nella ripresa un gioco con poca razionalità al di là del valore dell’avversario che ha collezionato l’ottava vittoria consecutiva. Troppo poco per una squadra che deve lottare per ottenere una salvezza tranquilla. In panchina a Poggibonsi come dirigente anche Gianni Di Meglio.

E giovedi trasferta a Civita Castellana per affrontare la Flaminia. Si tratta della prima fra le ultime cinque sfide che attendono i biancorossi che nel loro cammino verso la salvezza devono affrontare anche Pianese e Tau (in casa, ma ormai in campo neutro) e Tarranuova Traiana e Ghiviborgo in trasferta. Considerando che il calendario riserve anche degli scontri diretti fra tutte le squadre di bassa classifica è auspicabile che Cretella e compagni possano trovare quella forza di reazione per poter raggiungere la tanta agognata salvezza e lasciarsi alle spalle questa maledetta stagione sportiva. Ora la parola ed il pallone spetta soltanto ai protagonisti in campo. Quindi: forza ragazzi, forza Grifone.