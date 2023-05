Grifone, combinazione salvezza Vittoria e risultati favorevoli

Ultima fatica della regular season per i biancorossi di mister Cretaz. Il Grosseto, che vuole evitare i playout, è atteso dalla trasferta (inizio alle 15) in casa del Ghiviborgo, una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. "Noi dobbiamo prendere i tre punti – afferma il tecnico valdostano – e poi bisognerà attendere i risultati delle altre squadre. Il Ghiviborgo è una delle poche squadre che riesce fare il calcio, conosco bene il loro allenatore che andrò a salutare. Ripeto: noi dobbiamo vincere e poi aspettare. Sarà una corsa sui telefonini per sentire i risultati".

"Noi dobbiamo vincere – prosegue Cretaz – perché dobbiamo raggiungere la salvezza un risultato importante per tutti noi, per la nostra professionalità, per la società e per la città. Noi ci crediamo, la squadra ci crede anche se c’è un po’ di sconforto. Dobbiamo restare concentrati, dare il massimo senza fare fesserie perché abbiamo sei diffidati e bisogna stare attenti alle ammonizioni inutili". Per quanto riguarda la squadra Giustarini sicuramente non ci sarà mentre per Cretella il tecnico deciderà soltanto poco prima dell’inizio della gara. Per il resto solite conferme in tutti ireparti della squadra. Arbitro del match Alessandro Silvestri di Roma 1; assistenti Mambelli di Cesena e Cladiu di Faenza. Al seguito della squadra i tifosi biancorossi grazie anche ai due pullman messi a disposizione, gratis, dalla società: partenza alle 11 dal Bar Sport.