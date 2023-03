Grifone, che delusione Sconfitta ed espulsioni

CALCIO

Il Grosseto arriva al "Muzi" seguiti da circa duecento tifosi. Che, inizialmente, hanno modo di divertirsi, perché la squadra sembra giocare a memoria e mette in difficoltà un’Orvietana contratta e preoccupata dall’importanza della posta in palio. Al quarto, Giustarini, che sarà anche l’ultimo a mollare, segna una rete stupenda, con palla a giro insaccatasi a fil di montante. Il 3-4-3 sembra funzionare, Crivellaro protesta per un atterramento in area, Gomes sovrasta fisicamente i diretti avversari. Qualcosa si incrina, una volta che l’Orvietana riesce a portarsi con maggiore frequenza nella metà campo ospite. La difesa, forse non sufficientemente protetta, sbanda vistosamente, l’Orvietana guadagna tre angoli e, al minuto 27, l’ex Frabotta pennella il primo di tre cross risolutivi. La palla parte dalla destra, Tomassini ruba il tempo a chi lo marca e insacca con un preciso colpo di testa. La reazione che t’aspetti dai biancorossi non c’è, fatta eccezione per un colpo di testa di Gomes finito a lato ed è, anzi, la squadra di casa a insistere per legittimare il vantaggio. C’è un’occasione gol con palla smanacciata da Nannetti a danzare sulla linea di porta e un pallone importante, mancato da Tomassini a due passi dal portiere. Un minuto dopo lo emula Gomes e si arriva alla disastrosa conclusione della prima frazione. Un traversone lungo di Caravaggi movimenta l’area di rigore, con batti e ribatti, prima che Mignani trovi il tocco vincente. E non finisce qui. Perché negli ultimi secondi di recupero, Ciolli ricorre alle spicce per fermare Alagia. L’arbitro giudica l’entrata violenta ed estrae il primo rosso.

Al rientro in campo la situazione non cambia. L’Orvietana gioca sul velluto, Frabotta imperversa di nuovo sulla fascia trovando pronta la testa di Tomassini per la terza segnatura. Cretaz prova con i cambi ma gli effetti non si vedono. I locali sono in totale controllo. Al 71’ Rosini fa il Frabotta, con la differenza che la palla è rasoterra, ma per il numero nove non fa nessuna differenza. Forse, per i grossetani, sarebbe bene chiudere senza ulteriori danni. Le espulsioni di Cretella per doppia ammonizione e la terza, di Ferrante, da poco in campo, sono l’epilogo di un pomeriggio poco fortunato.

ORVIETANA: Marricchi, Frabotta (68’ Omohonria), Caravaggi, Borgo, Ricci (83’ Rinaldi), Siciliano, rosini (839 Carletti), Proietto, Tomassini (87’ Siragusa), Alagia, Mignani (68’ Di Natale). All. Fiorucci

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno (74’ Battistoni), Cretella, Ciolli, Bruni, Diambo, Carannante (50’ Scaffidi), Gomes (61’ Aleksic), Giustarini (74’ Ferrante), Moscatelli (54’ Messini). All. Cretaz

Arbitro: Giuseppe Costa di Catanzaro (Eliso – Ferrara)

Marcatori: 4’ Giustarini (G), 27, 49’, 71’ Tomassini (O), 46’ p.t. Mignani (O)

Note: Espulsi: Ciolli, Cretella, Ferrante (G)

Roberto Pace