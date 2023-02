Grifone, c’è l’ipotesi Cretella "Potrei schierarlo dall’inizio"

La buona notizia la offre il tecnico Roberto Cretaz: il centrocampista Riccardo Cretella, assente dai campi di gioco da parecchio tempo, oggi potrebbe tornare protagonista dal primo minuto. "Anche se non è ancora al top – dice il tecnico – se lui se la sente io lo farò giocare subito. Comunque, come è mia abitudine, decido soltanto poco prima dell’inizio della gara, sia per lui che per lo schieramento dal momento".

Il debutto sulla panchina del Grifone per il mister arriva in un momento delicato non solo per la sconfitta di domenica, ma anche perché dopo soltanto cinque giorni arriva il "derby della Maremma" con tanti ex: inizio alle 14.30 sul terreno del "Malservisi Matteini". Tra gli ex anche Filippo Vetrini direttore generale del Grifone. "Nei primi giorni ho pensato a tante cose – prosegue il mister – cercando di portare qualcosa di nuovo senza stravolgere il passato e soltanto da ieri ho preso in considerazione l’importanza della gara, di questo derby che affrontiamo contro una squadra importante che occupa il quinto posto in classifica. Per noi è una partita vitale, da non prendere sotto gamba, anzi ce l’andiamo a giocare alla pari con un’intelligente gestione della palla, con la giusta mentalità, con la compattezza di squadra, ma, soprattutto, alla ricerca di una nostra identità. Bisogna stare in partita per 100 minuti e non bisogna avere sbandamenti: bisogna sfruttare i nostri attaccanti".

A dirigere il match l’arbitro Francesco Zago della sezione di Conegliano; assistenti Preci di Macerata e Dervishi di San Benedetto del Tronto. I convocati: Cirillo, Nannetti, Bruni, Bruno, Ciolli, Crivellaro, Ferrante, Messini, Moscatelli, Battistoni, Carannante, Caprioli, Cretella, Diambo, Pasciuti, Aleksic, Giustarini, Gomes, Rotondo, Scaffidi.

Paolo Pighini