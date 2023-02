Grifone, Bruni torna a disposizione Per Aleksic ieri lavoro a parte

Dopo la scialba prestazione fornita contro il Trestina i biancorossi ieri pomeriggio hanno ripreso la preparazione al "Palazzoli" dove i commenti dei pochi sportivi presenti hanno evidenziato la delusione sul campo di Città di Castello. L’unico aspetto positivo in casa del Grifone è che con il pareggio si è allungata la striscia positiva, ma noi crediamo che questa considerazione sia molto riduttiva rispetto al potenziale che l’allenatore Liguori (nella foto) ha a disposizione. Ora il Grosseto (28 punti) si trova in una posizione di centro classifica a sei punti dalla zona playoff e a tre punti dalla zona playout. E’ vero che l’obiettivo principale di quest’anno rimane una salvezza tranquilla, ma è altrettanto vero che una rosa competitiva come quella di cui dispone il tecnico Liguori può aspirare a qualcosa di più anche perché siamo difronte ad un girone molto equilibrato. Domenica allo "Zecchini" arriva la formazione del Montespaccato, fanalino di coda con 18 punti, e per Ciolli e compagni si presenta l’opportunità di fare tre punti prima dei due big-match con il Follonica Gavorrano e con il Livorno. Ieri, dunque, ripresa delle sedute di allenamento con Bruni che è tornato in gruppo: tutti abili e arruolati ad eccezione di Cretella, impegnato nella sala massaggi, e di Aleksic che ha lavorato a parte. Presenti al "Palazzoli" anche un giovane calciatore greco, non in prova, ma che ha chiesto soltanto di potersi allenare.