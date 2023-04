Grifone, appello dei tifosi "Dobbiamo esserci"

Domenica arriva la gara interna con il Tau Altopascio di mister Favarin ed biancorossi del tecnico Cretaz lo dovranno affrontare sul campo neutro, a porte chiuse, di Poggibonsi. E dal Club Portavecchia è partita una singolare iniziativa a sostegno del Grifone. "Contro il Tau – afferma Fabio Buglieri rappresentante del Club – è una partita che vale una stagione. Proprio per questo motivo i tifosi e gli sportivi maremmani devono far sentire la propria voce anche fuori dallo stadio Lotti. Anche se saremo lontani dal campo di gioco, tuttavia, credo che il nostro sostegno alla squadra sarà sempre un uomo in più, proprio come hanno fatto i sostenitori dell’Arezzo nella partita contro di noi. Ripeto è una gara che può valere la permanenza in categoria per cui dobbiamo essere tutti presenti contro un avversario impegnato nella lotta per non retrocedere".

Ieri pomeriggio i biancorossi hanno iniziato la preparazione settimanale di allenamento nello stadio "Zecchini" con Messini cha ha svolto un lavoro differenizato. Dopo l’iniezione di fiducia arrivata con la vittoria contro la Flaminia in casa biancorossa si respira uma maggiore serenità anche se in queste ultime quattro finali da disputare tutto può succedere sia per la classifica corta che per alcuni scontri diretti. La salvezza per il Grifone è a portata di mano a condizione che Ciolli e compagni riescano a tradurre in campo, alla domenica, tutto il lavoro settimanale di mister Cretaz.