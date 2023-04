Grifone, altalena da brivido a due giornate dal termine

Il Grosseto, in questo finale altalenante fra dentro e fuori, è sceso nuovamente in zona playout dopo il deludente pareggio con il Terranuova Traiana quando mancano due giornate al termine. A questo punto, però, il Grosseto deve guardare soltanto in casa propria. I biancorossi, dopo essere passati in vantaggio con Pasciuti, si sono fatti rimontare su rigore al termine di una gara che Cretella e compagni avrebbero dovuto chiudere prima se si fossero mostrati più cinici in fase conclusiva, ma, soprattutto, se avessero osato di più mettendo in campo una maggiore aggressività e una maggiore determinazione come del resto richiede l’attuale situazione di classifica. Ma queste caratteristiche non sono nelle corde dei giocatori biancorossi. Quando si gioca pensando all’unico obiettivo, che è la salvezza, il ritmo della gara deve essere più intenso sottolineato da una maggiore cattiveria: i biancorossi, invece, lasciano spazio a pause inquietanti contro avversari per nulla irresistibili. Un risultato di parità che ha deluso anche gli sportivi e i tifosi presenti sugli spalti dello stadio aretino. Oltre ai punti persi dal match con il Terranuova Traiana, purtroppo, ci potrebbero essere conseguenze di altra natura. Ci riferiamo agli infortuni che hanno coinvolto Cretella e Giustarini due giocatori molto importanti negli schemi attuali del Grifone: la speranza è che possano ristabilirsi in vista della sfida casalinga con la Pianese in calendario domenica sul campo neutro di Poggibonsi e, sempre, a porte chiuse.