Grifone, Aleksic pronto Ora si aspetta Cretella

Ad eccezione del centrocampista Cretella che potrà aggregarsi al gruppo la prossima settimana, mister Liguori ha a disposizione tutti i giocatori. Ieri infatti, al "Palazzoli" anche l’attaccante Aleksic è tornato nuovamente in gruppo e, quindi, sarà disponibile per il match di domenica quando, per la sesta giornata del girone di ritorno, il Grosseto ospiterà allo "Zecchini" il Montespaccato, ultimo in classifica (3 punti nelle ultime sette giornate). Nel match di andata il Grosseto vinse per 1-0 con gol di Scaffidi.

Nel girone d’andata il Grifone ha ottenuto due vittorie esterne: con Ponsacco e con il Montespaccato. Il Grosseto, quindi, si accinge ad ospitare la "cenerentola del girone": non per questo, però, i biancorossi devono abbassare la guardia. E’ auspicabile, invece, che Ciolli e compagni siano in grado di offrire una prestazione che riscatti l’ultima uscita, che ha provocato anche il malumore del patron Lamioni, e che riesca a portare a casa i tre punti dando continuità ed equilibrio alla squadra.

A questo punto è indispensabile che l’allenatore Liguori in settimana riesca a trovare quei correttivi che possano portare la squadra ad esprimersi a quei livelli che sono nelle corde dei giocatori arrivati in biancorosso dopo la "rivoluzione" effettuata dal direttore generale Filippo Vetrini.