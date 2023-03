Grifone al lavoro pensando all’Arezzo

Inizia oggi, dopo la sosta, una settimana molto importante e significativa per il Grosseto (la società è sempre in silenzio stampa) che sabato, sul campo neutro dello stadio di Poggibonsi e a porte chiuse, ospiterà la formazione dell’Arezzo capolista incontrastata del girone "E" guidata con maestria dalla panchina da Paolo Indiani. Un appuntamento dal quale i biancorossi di mister Cretaz, sempre alla ricerca della prima vittoria, devono uscire senza danni per poter proseguire il cammino verso il raggiungimento dell’obiettivo fissato nella salvezza senza passare dai playout. Intanto in casa biancorossa cresce l’attesa per conoscere, forse domani, la decisione del Giudice sportivo in relazione al match giocato a San Giovanni. Quella contro l’Arezzo è la terz’ultima gara interna, si fa per dire, di questo campionato, che vedrà il Grifone impegnato, sempre a Poggibonsi e sempre a porte chiuse, contro il Tau Calcio e la Pianese. Gli sportivi biancorossi, invece, potranno vedere all’opera i propri beniamini nelle ultime tre trasferte che sono rappresentate dalle squadre della Flaminia, dalla Terranuova Traiana e del Ghiviborgo. Un finale di campionato, dunque, che si preannuncia assai incerto per il Grosseto che, attualmente, si trova fuori dalla zona playout, ma sempre a quattro punti dai due fanalini di coda in una classifica che dire "incerta e corta è dire poco. I calciatori biancorossi, soltanto loro gli autentici protagonisti, stanno lavorando al massimo in un ambiente sereno e tranquillo presupposti indispensabili per centrare l’obiettivo di tutta una stagione. Intanto la "seconda squadra", o meglio gli Juniores nazionali di mister Corti (Gianni Di Meglio è diventato responsabile di tutto il Settore giovanile biancorosso) si stanno facendo onore alla "Viareggio Cup" dove, alla prima partecipazione, hanno ottenuto il lasciapassare "storico" per gli ottavi di finale, dove domani alle 15 sul campo del Marco Polo Sports Center di Viareggio affronteranno i pari età del Sassuolo. A portare avanti questa formazione ci sono i vari Rotondo, con i suoi gol, Battistoni, Veronesi , Moscatelli e Di Bonito che fanno già parte della "rosa" della prima squadra.