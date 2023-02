Grande prova del ‘Giorgio Peri’ che si impone sul Cecina

E’ arrivata un’altra bellissima e convincente prestazione della Pallavolo Grosseto targata Giorgio Peri nel campionato di serie C. Le grossetane, allenate da Stefano Spina, hanno battuto 3-1 in casa il Volley Cecina ottenendo tre punti importanti per l’aggancio in classifica proprio nei confronti delle avversarie. La vittoria della formazione di Spina prende ancora più valore se si considerano le assenze, e soprattutto considerando che il Cecina all’andata aveva vinto dominando. Ma Spina in tempi non sospetti lo aveva detto "A Grosseto sarà dura per chiunque". Sempre in partita la formazione grossetana, pochissimi errori con in campo testa e determinazione: la crescita da inizio stagione è netta ed evidente. "Sono stracontento – ha detto il tecnico Spina soddisfatto – altra grande prestazione casalinga delle mie ragazze che hanno dominato letteralmente il Cecina. Le ragazze che dovevano fare i conti con l’assenza importante di Ilaria Fallani sono state costrette ad accorgimenti tattici inaspettati e preparati in pochissimo tempo ma la reazione è stata eccellente e lo è stata tutte le volte che in partita hanno dovuto reagire alle mosse del Cecina. Ancora complimenti alla mia squadra che in casa non teme rivali". Vittoria importantissima che consente alle grossetane di salire a quota 22 punti in classifica, agganciando proprio la formazione di Cecina in graduatoria, ma anche il Casciavola.