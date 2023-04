Grande prestazione del Bsc Vittoria in gara 1 del derby

Il Big Mat Bsc Grosseto si aggiudica la gara uno del derby contro il Bbc, grazie a una grande prestazione corale della squadra e con un Piccini letale. A tutto questo si aggiungono anche i tre fuoricampo messi a segno da Diaz, Scull e Backstrom.

I biancorossi, guidati dal manager Stefano Cappuccini, si sono imposti infatti per 11-2 contro lo Spirulina Becagli Bbc, che si è fatto sorprendere. La gara ha visto la squadra ospite partire in modo strepitoso, conquistando per cinque volte casa base con Piccini, Diaz, Scull, Backstrom e Pasquini Sweed. Il primo inning si chiude, infatti, con il risultato di 5-0 per i biancorossi, grazie anche a un’ottima performance di Sireus sul monte di lancio. La seconda ripresa comincia con Diaz che mette a segno un fuoricampo che porta nuovamente Piccini in casa base e il Big Mat Bsc Grosseto sul 7-0. Al quarto inning è la volta di Scull a "sparare" la pallina in fuoricampo con Piccini che si prende casa base, portando il Big Mat Bsc Grosseto sul 9-0. Subito dopo replica Backstrom (con il terzo fuoricampo della gara) che fa volare la squadra ospite sul 10-0. Nella sesta ripresa, invece, accorcia le distanze lo Spirulina Becagli Bbc con Vaglio e Franceschelli. Al settimo inning il Big Mat Bsc la chiude 11-2 con il capitano Cinelli