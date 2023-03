Gli Under biancorosse senza ostacoli

Due successi per i giovani cestisti della Pallacanestro Grosseto. La formazione Under 15 Gold ha ottenuto una convincente vittoria sui pari età della Mens Sana Siena per 100-47.

Pallacanestro Grosseto: Conti 2, Donnini 7, Bisanti 19, Marinelli, Bernardi 4, Sonnini 2, Caziolato 16, Allegro 6, Gullà 4, Angelini 10, Valleriani 28, Falconi 2. Successo (82-30) anche per l’Under 13 contro Pontedera.

Continua dunque la striscia positiva per i ragazzi guidati da coach Massai, conquistando a la quarta vittoria su altrettante partite giocate nella seconda fase del campionato.

Con questo risultato I ragazzi grossetani si trovano in testa al girone per ora a punteggio pieno.

Pallacanestro Grosseto: Montiani 4, Pizzocolo, Ciolfi 18, Favetta 27, Rosso 19, Signori 8, Frosolini, Moisei 2, Colicchio 4, Lapidari, Ekinci.