Gli Under 15 vanno alla Final four

La formazione under 15 Gold della Pallacanestro Grosseto si è qualificata per le final four: con lo spareggio vinto in casa contro Laurenziana Basket Firenze per 65-52, i ragazzi di coach Ceccarelli hanno staccato il biglietto per le finali regionali. Una partita vinta con merito, che corona una stagione trascorsa sempre ai vertici della classifica, dietro la corazzata Juve Pontedera, unica squadra imbattuta del campionato. Coach Ceccarelli soddisfatto della stagione fin qua disputata con il premio delle tanto ambite Final Four. "Abbiamo affrontato una stagione lunga e difficile con trasferte importanti – ha detto Ceccarelli –, ma che hanno visto i miei ragazzi sempre pronti a giocarsela con tutti ed il secondo posto non è mai stato in discussione". Pallacanestro Grosseto: Conti 2, Donnini, Bisanti 20, Ense 9, Sonnini 2, Caziolato 10, Allegro 4, Gullà, Angelini 7, Valleriani 5, Tasselli 6, Falconi Petrilli.