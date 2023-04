Gli Juniores minerari sconfitti 3-0

Termina con una sconfitta per 3-0 la sfida casalinga della formazione Juniores del Follonica Gavorrano contro l’Arezzo. Match difficile contro la seconda della classe per i ragazzi allenati da Giacomo Ricca, che nel precedente turno erano invece usciti con una bella vittoria dalla sfida esterna contro il Città di Castello. Non riesce dunque a bissare il successo la squadra mineraria, nonostante l’impegno e una gara giocata a viso aperto contro una delle formazioni più in forma del campionato. Non può dunque rimproverare nulla mister Ricca ai suoi. "Il risultato è un po’ troppo eccessivo, ma l’Arezzo si è dimostrata un’ottima squadra in tutti i reparti – commenta il mister –. Si vede anche sul campo che si tratta di una squadra che lotta per provare a vincere il campionato. Noi eravamo piuttosto rimaneggiati, nonostante ciò, abbiamo cercato di controbattere colpo su colpo le offensive degli aretini e abbiamo creato un paio di occasioni da gol che non siamo riusciti a finalizzare".