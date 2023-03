Gli impegni dei tre team maremmani

Penultima di campionato nella serie D femminile col turno casalingo della Pallavolo Follonica e con l’ultima trasferta della Pallavolo Grosseto. Il team grossetano di Natalini oggi alle 17 sarà nella palestra comunale di Filattiera per l’ultima trasferta della stagione, visto come le biancorosse sono certe dell’ultimo posto in classifica. Una sfida per dare spazio a qualche giovane. Impegno casalingo invece, seppur a Marina di Grosseto, alle 20.30 per la Pallavolo Follonica che se la vedrà contro l’Ambra Cavallini. Le ragazze di coach D’Auge, dopo il passo falso del turno scorso, hanno l’occasione di vincere contro la penultima forza del torneo, e di allungare sulle inseguitrici. Le ragazze del Golfo sono seconde appaiante al Jenco Volley che però oggi osserva il turno di riposo, mentre Rosignano non avrà vita facile contro Migliarino. Le follonichesi vanno a caccia del pass per i playoff, oramai alla portata. Ottavo turno playoff per il torneo di serie D maschile di volley. Stasera alle 21 l’Invictavolleyball farà visita al Volley Arezzo nel tentativo di rifarsi sotto alla zona alta della classifica.