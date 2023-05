Gli Aquilotti della Biancorossa secondi al torneo di Castelnuovo

Gli Aquilotti della Biancorossa Grosseto secondi al torneo internazionale di mini basket a Castel-nuovo Garfagnana. Risultato straordinario per la squadra dei ragazzi (anni 2012-13) , secondi nel torneo in provincia di Lucca. La squadra, allenata da Claudio Busonero, è stata battuta in una combattutissima finale dai lituani del Wkm Vilnius dopo aver sconfitto in semifinale i croati del Kk Zadar e aver vinto tutte le sfide del girone C, classificandosi al primo posto a punteggio pieno. Gli aquilotti della Biancorossa hanno avuto la meglio, nell’ordine, sul Basket club 79 Arbedo (Svizzera), sui padroni di casa del Cefa e sull’Eteila Aosta.