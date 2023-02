Gli alfieri di Banca Tema sono in grande spolvero

Ottimi risultati e piazzamenti per l’Atletica Grosseto Banca Tema in giro per la Toscana. E’ andata in scena ai piedi delle Mura di Lucca la prima prova del Campionato di società di corsa campestre. Tra i numerosissimi portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema i migliori sono stati Giacomo Casini (quinto) tra i Cadetti, Alessandro Duchini (sesto) tra gli Allievi, Tommaso Duchini (11°) tra i Ragazzi e Irene Tonelli (24^) tra le Ragazze. A Firenze, maremmani impegnati nella velocità con il terzo posto di Samuele Giusti (7’’52) ed il sesto di Giulia Colli (8’’45) nei 60 metri. Entrambi avevano guadagnato l’accesso in finale correndo rispettivamente in 7’’51 e 8’’18 Nella stessa gara Margherita Breschi ha chiuso in 8’’95 e Chiara Covitto in 9’’10. A Venturina Terme esordio da cadetto per Thomas Nencini che è terzo nei 50 metri con il crono di 6’’79, mentre aveva corso le batterie in 6’’84. Anselme Faragli ferma il cronometro dopo 7’’, Marco Tognoni 7’’08 e Daniel Dante Merli 7’’17. I quattro atleti hanno corso anche i 50 ostacoli con Merli 3° in batteria (7“99) e quarto in finale (8“14), Nencini chiude sesto (8’’50), Faragli 7° (8’’67) e Tognoni 9° (8’’93). Sempre a Firenze, si sono assegnati i titoli toscani indoor di salti Under 20 e Under 23: nell’alto Promesse vince Leonardo Ceccarelli (1.81 metri e quarto assoluto), Romeo Monaci è terzo Junior (1.69 metri). Nel triplo Under 20 bronzo per Daniele Bardelli (13.08). A Livorno seconda giornata dei lanci invernali: nel disco settimo, terzo tra gli Allievi, per Filippo Cappagli (26.17).