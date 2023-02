Giorgio Peri, una sconfitta che brucia

Sconfitta esterna per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. La truppa di ragazze allenata da Stefano Spina ha perso 3-1 in casa dell’Immunoped Pediatrica Dream Volley Pisa: 25-14, 25-12, 16-25, 25-13. La sfida non è stata praticamente mai in discussione, con la squadra grossetana che ha giocato male i primi due set, ritrovando solo nel terzo set la forza e la voglia di andarsi a prendere la vittoria. Nel quarto set però le pisane sono tornate a giocare con i ritmi dei primi due tempi, portandosi a casa la vittoria. Un passaggio a vuoto che comunque poteva starci per le grossetane, anche se nell’ultimo periodo avevano abituato i tifosi a ben altri risultati. Pallavolo Grosseto Giorgio Peri: Barbero, Betti, Biondi, D’Erasmo, Fallani, Fidanzi, Lorenzini, Marku, Paoli, Zanelli. Coach Spina.