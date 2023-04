Gea, due vittorie e prestazioni ottime

Due vittorie per le formazioni senior della Gea.

Il team femminile centra la nona vittoria della poule salvezza di serie C superando l’Affrico Firenze con una prova convincente, chiusa con un margine di vantaggio di sedici punti (61-45). Cipolletta e compagne hanno insomma vendicato nel migliore dei modi la sconfitta di sette punti dell’andata. La gara si è messa subito bene per le biancorosse che hanno chiuso la prima frazione con sei lunghezze di vantaggio che sono diventate tredici all’intervallo lungo. Nella terza frazione il coach Faragli ha ruotato il quintetto, per dare spazio alle seconde linee e per far riposare le titolari. Le fiorentine ne hanno approfittato per riavvicinarsi, ma è stata solo una breve parentesi e la Gea è ripartita a spron battuto per arrivare alla fine con due punti importantissimi. La migliore è stata Clara Nunziatini, partita forte con tredici punti nel primo tempino con tre bombe, ha chiuso poi a 23 punti, con 5 tiri dalla lunghissima distanza su 16 tentativi ed è stata preziossima per il recupero delle palle in mezzo al campo.

GEA: Tanganelli 14, Linda Picchianti, Di Stano 1, Cipolletta 1, Panella, Nunziatini 23, De Michele 10, Melissa Picchianti, Lambardi, Faragli 11. All. Luca Faragli.

Seconda vittoria consecutiva per la Gea nella poule finale di Prima divisione. I ragazzi di Andrea Ciolfi si sono aggiudicati la sfida con la Freccia Azzurra Firenze (84-78) al termine di un incontro che ha divertito il pubblico di via Austria per il suo equilibrio. Dopo aver comandato il match nel primo tempo, i biancorossi sono stati raggiunti e superati dagli ospiti che si sono presentati all’ultimo quarto sopra di sei punti. I grossetani negli ultimi dieci minuti sono riusciti a ribaltare il risultato, grazie alla straordinaria prestazione di Mattia Contri, miglior realizzatore con 27 punti, con cinque canestri da tre punti. Il capitano si conferma un giocatore fondamentale per la squadra: è arrivato a 360 punti in stagione, con una media di 21,2 a partita.

GEA: Druda 2, Malfanti 5, Scarpino 3, Baffetti 7, Contri 27, Di Nisio, Pierozzi 10, Scurti 15, Mazzei 13, Fiorentini 2, Baccheschi. All. Andrea Ciolfi.