Gea, battute d’arresto per le squadre Under

Si è conclusa con una pesante sconfitta (69-26) per la Gea Grosseto, sul campo del Livorno, la prima fase del campionato Under 17 femminile. Il tecnico Luca Faragli, per la concomitanza con la partita della serie C, è stato costretto a rinunciare al gruppo delle atlete più esperte e queste assenze sono state decisive per le sorti del match. Le grossetane sono state in partita per un quarto, chiudendo 12-5 la prima frazione ma poi la formazione labronica ha preso il largo tempino dopo tempino, ed infatti successivamente hanno subìto un parziale di 21-0 e sono definitivamente uscite dalla gara. Gea: Linda Picchianti 12, Nucci, Valleriani, Camarri 4, Di Traglia, Martini, Merlini 3, Melissa Picchianti 5, Dottorini, Silva, Rapisarda 2.

Sconfitta anche la formazione Under 13, superata al palasport di via Austria dalla Bf Livorno (35-42). Il match s’è risolto nella ripresa, dopo che nel primo il punteggio è sempre stato su binari di equilibrio, Partite con un -7 iniziale, le bimbe di Giovanni Porri hanno vinto il secondo quarto per 11-7 e questo ha perso di andare al riposo sotto di soli tre punti, 13-16. A inizio ripresa le livornesi hanno firmato un break che le ha portate ad avere 11 punti di scarto. La rimonta biancorossa (15-11) è stata insufficiente per recuperare tutto il gap. Rimane comunque la buona prestazione, con Pepi e Bisanti migliori realizzatrici. Gea: Mema, Bigozzi, Becci, Marconi, Giorgi 3, Apicella, Diacene 1, Bisanti 8, Pepi 19, Manganelli 2, Grilli, Mazzi 2.