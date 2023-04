Gea, battuta d’arresto con onore Il San Vincenzo soffre molto

Non basta una grande prestazione corale alla Gea Grosseto per congedarsi dal proprio pubblico con la quattordicesima vittoria casalinga stagionale. I ragazzi di Marco Santolamazza si sono dovuti arrendere nelle battute finali dell’incontro al Basket San Vincenzo (75-67), seconda forza del girone B di serie D. Edoardo Furi e compagni, desiderosi di vendicare il -47 subito nel girone d’andata, hanno messo in piedi una gara davvero speciale, nella quale hanno condotto i primi due quarti e si sono trovati a 5’50 dalla fine del terzo periodo avanti per 47-40, prima di un break di 16-0 della compagine livornese, che ha potuto far leva su due giocatori come il pivot di 210 centimetri Persico e Bini, decisivi nel momento topico del confronto.

"I ragazzi hanno disputato la gara che mi aspettavo – è il commento del coach Marco Santolamazza – hanno messo in difficoltà una squadra forte e l’hanno tenuto dietro fino al terzo quarto. Ho visto cuore, grinta e buone azioni. Adesso vogliamo chiudere con una vittoria a Castelfranco e poi concederci il meritato riposo".