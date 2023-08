Gara di Triathlon a Terni: Sei atleti in gara, ottimi piazzamenti

Il Triathlon Grosseto continua a convincere. Gli atleti biancorossi hanno partecipato alla gara su disciplina sprint valida per il ranking nazionale della federazione che si è disputata a Terni, nel lago Piediluco. Erano sei i grossetani alla partenza della prima frazione di nuoto per un totale di 750 metri: Fabia Maramotti, Riccardo Ciregia, Michelangelo Biondi, Alessio Seripa, Simone Spaventi e Guido Petrucci. Maramotti è stata velocissima con la frazione del nuoto, chiudendola nelle prime posizioni. A seguire il coach di squadra Biondi, che ha impiegato appena 12 minuti, e dietro Seripa, Petrucci, Spaventi e Ciregia. Poi i 20 chilometri di bicicletta. La squadra grossetana spinge forte sui pedali toccando soglie di medie orarie altissime. Fabia Maramotti arriva tra le prime tre assolute al cambio T2, bicicletta su corsa. Il più veloce dei maschi a chiudere la frazione di bici è Seripa a pochi secondi da Biondi. Gli atleti poi hanno dato tutto negli ultimi 5 chilometri destinati alla frazione della corsa, impegnativa a causa del clima molto afoso e umido. Brutto stop improvviso per Spaventi, vittima di uno strappo all’inguine. Maramotti, in vista di gare importanti, non rischia infortuni e decide di non esagerare nella corsa finale chiudendo in seconda posizione assoluta. A seguire in classifica, Biondi chiude quarto di categoria, Seripa settimo di categoria, Petrucci quinto di categoria e Ciregia ventinovesimo di categoria.