Galileo Follonica sottotono Il Monza ne approfitta

Sconfitta amara per il Galileo Follonica sulla pista di Monza (3-1). La squadra biancazzurra paga un primo tempo giocato male e un secondo tempo sotto ritmo. Alla fine sorridono i ragazzi di Colamaria che strappano tre punti fondamentali contro i biancazzurri. Primi 15 minuti equilibrati con Barozzi che salva il risultato su veloci ripartenza. Cancela aggancia Chambella e il giovane argentino si procura una punizione di prima che Barozzi para a Tamborindegui. Il gol del vantaggio lo sbaglia anche Fede Pagnini su rigore. Quando il primo tempo sembrava chiudersi sullo 0-0, Chambella tira da fuori e buca il portiere del Golfo. La ripresa è intensa: due traverse del Monza poi Fede Pagnini fallisce il secondo rigore della serata parato da un grande Fongaro. Il Follonica cresce ma il Monza raddoppia ancora con Chambella che si incunea indisturbato e buca Barozzi. In power play però il Follonica segna con Davide Banini e riapre le speranze della squadra del Golfo che sono spente subito dopo da una veloce ripartenza di Tamborindegui che segna su punizione di prima mettendo a sedere Barozzi e chiudendo di fatto la contesa. Adesso grande sfida al Forte dal Capannino con il Follonica atteso ad un pronto riscatto dopo questa sconfitta che assolutamente non ci voleva. Il tabellina della partita giocata a Biassono contro il Monza. Barozzi (Irace); MOntigel, Cancela, Fede Pagnini, Marco Pagnini, D.Banini, Bonarelli, Bracali. All. Silva.