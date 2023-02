Francesco Crociani conquista l’argento nella a prima tappa del circuito EJU Cadetti

Tanta emozione, una medaglia d’argento ed un bagaglio d’esperienza in più per i giovani atleti de Judo Grosseto. Nel bellissimo impianto del Palavesuvio di Napoli si è svolta la prima tappa del circuito EJU Cadetti 2023 con 386 atleti in gara provenienti da 23 nazioni. Francesco Crociani atleta del Judo Grosseto si conferma ai vertici della categoria 50 chili, con una condotta di gara impeccabile infatti è arrivato in finale contro l’atleta francese Chatti, prendendo un wazzari, facendogli così perde l’incontro. Crociani è stato danneggiato dall’arbitraggio, dove non sono stati conteggiati alcuni movimenti che gli avrebbero fatto probabilmente vincere il combattimento. Per Crociani si tratta comunque di una medaglia d’argento che è di buon auspicio per il proseguimento del cammino europeo. Sempre nella categoria 50 chili, alla sua prima esperienza europea, Matteo Gualandi, vinto più dall’emozione che dal suo avversario, è stato battuto al primo match, ma essendo giovane avrà tempo di rifarsi. Nella categoria 66 chili, Filippo Quadalti in gara nonostante un problema fisico dopo aver battuto l’atleta degli Emirati Arabi Fairaq Abdulazi si è arreso al vincitore della categoria, ovvero il croato Luka Katic. Giovanni Lenzi, nella categoria 73 chili, si è fatto beffare invece dall’emozione e non ha superato i turni eliminatori. Il prossimo appuntamento sarà previsto nei giorni 11e 12 marzo a Zagabria per la tappa croata della EJU 2023.