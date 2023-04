Franceschini ancora super E’ campionessa italiana

Fine settimana importante per gli atleti della Track&field Master Grosseto con tante presenze in gare di attività federale. Copertina per Sandra Franceschini che a Prato nella fase interregionale del cds assoluto con 57’36" nei 10000 metri di marcia su pista migliora di più di un minuto il record italiano f50 (precedente dell’ azzurra Cogoli 58’42"). Per Sandra , oramai atleta di livello internazionale, si tratta del secondo record in carriera. Al maschile tutti al traguardo i quattro iscritti: Marco Giachetti 18° 51’14", Francesco Scafuro 19° 51’52" , Gino De Lello 21°, Roberto De Rosa 22° . Nella classifica per lo scudetto assoluto la T&F rimane sul podio ( 3 prove di 5) ma perde punti dalla vetta dei campioni in carica dell’ Atletica Acquaviva. In contemporanea, sempre a Prato, dieci atleti maremmani al traguardo della mezza maratona valida come campionato toscano. Il migliore Matteo Mugnaioli 11°assoluto e 8° in regione con un ottimo 1h17’34" . Due le maglie di campionesse toscane master per Eva Grunwald f60 e Pellegrino Giovanna f75 , bravissime come sempre!! Ancora al femminile ottima quarta ( ma terza nel cds ) Susanna Baldini f60 , Paola Novelli quinta F40, Kety Che Chelini 23° f45. Al maschile unico podio master a sorpresa quello di Moreno Giovannelli terzo m65; a punti anche Riccardo Mililotti 12° m55 , Davide Bocchi 46° m45 e Francesco Sebastiani in una inusuale breve 21km per lui.