‘Forza ragazzi, contro tutto e tutti Sempre con voi e con la società’

"Forza ragazzi, contro tutti e contro tutto. Siamo sempre con voi e a fianco della società". In questo modo i "soliti tifosi" che seguono tutti i giorni della settimana gli allenamenti dei biancorossi al "Palazzoli" hanno accolto i giocatori e i tecnici mentre dallo stadio si sono recati al "campino" per iniziare la preparazione in vista della trasferta di Orvieto. Rabbia, sconcerto, delusione, amarezza i sentimenti comuni tra gli sportivi a seguito della decisione del giudice sportivo all’indomani del derby pareggiato con il Livorno, una decisione che ha riportato indietro nel tempo, alle quattro giornate di squalifica del campo nel 1987, gli sportivi più "anziani".

"Per me era tutto premeditato – afferma Guido Borsetti – e la conferma è venuta dal ‘5’ che si sono dati i due assistenti al termine della gara. No alla violenza, ma la società, senza esperienza, ha sbagliato". "Siamo stati massacrati dall’arbitro – ribadisce Adriano Meini – che ha esasperato la società che, forse, ha sbagliato, ma alla quale rinnovo stima e fiducia". "Uno stato d’animo contrastante tra rabbia e dispiacere – afferma Carlo Croci – che ricorda il passato per un arbitraggio inadeguato che non mi è piaciuto. La reazione della società è stata a caldo". "L’arbitro ha esasperato tutti: squadra, società e sportivi – replica Carlo Reuven Tronchi – per cui si è arrivati a questa incredibile decisione. Bisognerebbe modificare i regolamenti. Conferma allo staff e alla società attuale che sta facendo molto".

P.P.