Fonteblanda, ecco il nuovo allenatore In panchina ci sarà Miraldo Sabatini

Il Fonteblanda ha salutato Nicola Giallini ed ha preso un tecnico emergente per il prossimo campionato di Prima categoria: la società neroverde infatti ha scelto come successore di Giallini, il trentanovenne Miraldo Sabatini, già tecnico delle giovanili del Roselle e lo scorso anno autore di una grandissima stagione con la matricola Montiano, proprio in Prima categoria. "Il Fonteblanda desidera ringraziare mister Nicola Giallini per il lavoro svolto alla guida della prima squadra negli ultimi anni – dice la società neroverde –. Dal campionato 2018-2019, dopo un’amara retrocessione, insieme, siamo riusciti attraverso un profondo rinnovamento a dare un nuovo impulso alla squadra, che ha portato alla vittoria del campionato di Seconda categoria, semifinale di Coppa Toscana e poi semifinale playoff di Prima categoria. Lo scorso anno abbiamo ottenuto un sesto posto, attraverso un’impronta precisa e dando fiducia ai giovani". Ora tocca a Miraldo Sabatini, di Porto Ercole, guidare il Fonteblanda. "Il consiglio neroverde e i componenti della società – spiegano – danno il benvenuto al nuovo tecnico".