Follonica, sulla strada delle finali c’è un temibile ed esperto Voltregà

Momento importante per il Galileo Follonica alle prese con la prima gara dei Quarti della Wse Cup, la seconda competizione europea. Primi 50 minuti, dei 100 in programma, per confermare la squadra maremmana alla Final Four, dopo la spedizione a Paredes un anno fa che ha portato in finale proprio i ragazzi del Golfo. La Galileo avrà la seconda gara in casa al Capannino e quindi la prima gara a Saint Hipolit de Voltregà (stasera alle 20) può essere già decisiva. Due vecchie conoscenze del campionato italiano, Jordi Burgaya e Gerard Teixido, ma soprattutto un team molto coeso allenato dall’ex indimenticabile difensore Lluis Teixido: ha perso di misura contro il Liceo nelle semifinali di Coppa del Re spagnola, entrando tra le big quattro spagnole. Una partita dunque molto difficile e complicata per la forza del team iberico, abituato anche a giocare partite di questo tipo. Follonica è forse al miglior momento di forma, dopo aver recuperato tutti gli infortunati di questa stagione, sottolineato dalla vittoria al fotofinish in casa della capolista Trissino, ma dovrà far a meno sempre di Francesco Banini decisivo proprio nell’ultima gara (sei giornate di squalifica dopo il turno di qualificazione a dicembre). I ragazzi di Sergio Silva però sanno quello che vogliono e in Spagna hanno tutte le carte in regola per fare una bella partita e poi giocarsi la qualificazione al Capannino di fronte ai suoi tifosi. Il tecnico portoghese potrà schierare Leonardo Barozzi a difesa della porta (in forma dopo la splendida prova di Trissino), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Fernando Montigel, Pablo Cancela e i giovanissimi Oscar Bonarelli e Claudio Bracali.