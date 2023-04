Follonica, serve l’impresa Match in casa del Forte

Il Follonica nella tana di un Forte arrabbiato. Si gioca stasera al "Palaforte" gara-due dei quarti di finale playoff con la squadra del Golfo in vantaggio 1-0 nella serie. I ragazzi di Silva hanno l’opportunità di compiere l’impresa e spedire fuori dalla lotta scudetto una delle favorite, ma non sarà certamente una passeggiata. I padroni di casa devono assolutamente battere in casa il Follonica dopo la sconfitta subìta mercoledì scorso sulla pista del Capannino per arrivare alla bella di mercoledì 3, sempre al "Palaforte". Fra due squadre che si conoscono a memoria (solo quest’anno si sono già incontrate quattro volte con due vittorie a testa), gli episodi saranno determinanti e la partita di mercoledì scorso non ha fatto eccezione. Il filtro difensivo organizzato da Silva ha limitato le occasioni dei versiliesi e, quando non è bastato, Barozzi ha fatto al meglio il suo dovere. I rossoblu di De Gerone sanno comunque che se vorranno proseguire nei playoff, dovranno giocare parecchio meglio di come hanno fatto al Capannino. Molto dipenderà dall’approccio e dalla voglia di vincere (e anche all’abitudine a farlo) delle due squadre. Silva ha tutta la rosa a disposizione e schiererà Barozzi tra i pali (Irace in panchina), i giocatori di movimento saranno Marco Pagnini, Federico Pagnini, Davide Banini, Francesco Banini, Fernando Montigel, Pablo Cancela, Oscar Bonarelli e Claudio Bracali.