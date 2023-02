Follonica, rischi sulla pista del Monza

Servirà un Follonica concentrato per uscire indenni stasera (alle 20.45) sulla pista di Biassono. il Monza infatti, sconfitto a Grosseto mercoledì scorso, ha dimostrato di essere una squadra tosta e che non molla mai per tutti i cinquanta minuti. La squadra biancazzurra, che ha battuto il Montecchio, non può comunque permettersi altri passi falsi se vuole raggiungere i playoff in posizione di sparo e magari giocarsi qualche chance di arrivare in semifinale. Sergio Silva in questi pochi giorni ha potuto contare su poche ore di allenamento ma sa già che la sua squadra non mollerà. I biancazzurri dovranno fare ancora a meno di Davide Banini, squalificato dal giudice sportivo e dunque daranno fondo alla panchina che potrà contare su giocatori giovani e cresciuti al Capannino. Il resto della formazione sarà obbligato: Barozzi in porta con Irace pronto a sostituirlo in caso di bisogno; i giocatori di movimento saranno Davide Banini, Federico e Marco Pagnini, Pablo Cancela, Fernando Montigel, Oscar Bonarelli e i giovani Claudio Bracali e Jacopo Mariotti.