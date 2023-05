Follonica, parte l’avventura nei playoff

Torna in campo la Pallavolo Follonica che da oggi proverà l’assalto alla serie C. La formazione femminile di serie D, allenata da coach Giuseppe D’Auge, dopo aver vinto lo spareggio playoff, ora inizia la grande avventura. Oggi la prima giornata che vedrà alle 21 la Pallavolo Follonica ospitare la G. E. Pallavolo Valdelsa Larghi; nell’altro turno si sfideranno Valdarnisieme e Progetto Volley Bottegone. Riposa Jenco Volley School. L’incontro tra le follonichesi e la formazione di Colle val d’Elsa è di quelle da vincere subito, per mettere immediatamente i puntini sulle i. Penultima partita della fase playoff per la formazione maschile dell’Invictavolleyball impegnata nel campionato di serie D. I giovani allenati dal duo Rolando-Corazzesi stasera alle 21 saranno impegnati sul campo del Migliarino Volley, formazione capolista, che renderà dura la vita ai grossetani.