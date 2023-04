Follonica, ora provaci Il Forte fa paura

I playoff del Follonica iniziano stasera (alle 20.45 al Capannino) con la prima partita dei quarti di finale contro una delle favorite per il successo finale: quel Forte dei Marmi che è una delle squadre più difficili che potevano pescare i ragazzi del Golfo. La sfida si deciderà comunque al Palaforte sabato o mercoledì 3 nella "bella". I biancoazzurri hanno chiuso al sesto posto la prima fase, un piazzamento che, senza qualche battuta a vuoto nelle ultime giornate, avrebbe potuto essere migliore visto l’organico che il tecnico Silva ha a disposizione. Il portiere Barozzi, il difensore Montigel, agli ex Marco Pagnini e Cancela, ai tanti prodotti del vivaio locale, primi fra tutti Federico Pagnini e i fratelli Davide e Francesco Banini. Un gruppo ormai collaudato e esperto che da anni è partecipa stabilmente ai playoff e che sicuramente si morde le mani per aver raggiunto un sesto posto finale con molte recriminazioni. A cominciare dal pareggio di Grosseto nell’ultima giornata di regular season che ha spedito i biancazzurri a sfidare il Forte, che la stagione regolare l’ha chiusa invece al terzo posto. In questi giorni comunque la squadra capitanata da Fede Pagnini ha fatto quadrato e a iniziare da stasera darà battaglia per andare avanti nella competizione. Silva ha a disposizione tutta la rosa (cosa rara quest’anno) e dunque ha tutte le carte i regola per partire con il piede giusto. Passando ai rossoblu, i dieci giorni circa di lavoro dopo la vittoria contro il Montecchio hanno consentito al tecnico De Gerone di preparare al meglio una sfida che va vista nella sua interezza. Come sempre iniziare fuori casa non è mai facile, tuttavia Gnata e compagni cercheranno di portare a casa l’intera posta (nei playoff scudetto non è ammesso il pareggio, in caso di parità si va a supplementari e, se necessario, rigori) per garantirsi la possibilità di chiudere subito la contesa in gara due. C’è molta attesa per vedere come le squadre si esprimeranno in sfide ravvicinate, in cui ogni errore viene pagato. I precedenti in questa stagione hanno visto trionfare il fattore-campo in regular season (4-2 l’andata a Forte dei Marmi, 4-1 il ritorno a Follonica) e nel girone di Champions League disputato in Versilia (4-0).