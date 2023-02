Follonica, occhio al Forte Silva recupera Banini

Una sfida difficile, ma che potrebbe anche essere il crocevia della stagione: stasera alle 20.45 il Follonica aspetta al Capannino il Forte dei Marmi. I rossoblu di Roger Molina, dopo l’ottimo pareggio conquistato a di Valongo in Champions, vogliono il sorpasso. All’andata Gil e compagni si erano imposti per 4-2 e anche stasera cercheranno di muovere la classifica per migliorarla. Ma il Follonica ha le carte in regola per vincere e spedire indietro la corazzata del presidente Bindi. Soprattutto dopo la sconfitta rimediata a Monza e un sesto posto che per il momento è troppo poco per le ambizioni di Silva. I biancazzurri in settimana ha rifinito la preparazione e sperano di giocare questo finale di campionato (dove sono in corsa anche per un posto nella Final Four di Wse Cup) con la formazione al completo. A dare una mano in pista tornerà anche Francesco Banini (nella foto) che, dopo le tre giornate di squalifica rimediate per l’ennesimo colpo proibito, dovrà cercare di dare una mano alla squadra grazie alle sue capacità superiori. Il resto della formazione sarà obbligato: Barozzi a difesa della gabbia (con Irace propnto in panchina); i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Fernando Montigel, Pablo Cancela, Davide e Francesco Banini, Oscar Bonarelli e Claudio Bracali.