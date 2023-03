Follonica, obiettivo terzo posto Stasera c’è il Valdagno da superare

L’occasione è ghiotta. Il Follonica stasera in casa al Capannino (alle 20.45, diretta su Fisrtv sul canale You Tube) sfiderà il Valdagno, posticipo della 23esima giornata, con l’obiettivo di blindare almeno il quarto posto in graduatoria in vista dei playoff. I ragazzi di Silva, dopo la sconfitta subita contro il Voltregà nell’andata dei quarti di finale di Wse Cup, dovranno cercare di rialzare subito la testa e recuperare la concentrazione per il campionato. Ma non sarà facile. Il Valdagno sta bene e dopo il cambio di allenatore ha iniziato a macinare punti e spettacolo grazie ad una difesa finalmente all’altezza e un attacco che sta facendo il suo. Il Follonica però (che non avrà Cancela fermato dal giudice sportivo) non può permettersi altri passi falsi. Troppo importante incamerare i tre punti e assestarsi al terzo posto in attesa delle altre due sfide a due partite dal termine della regular season. Il tecnico portoghese manderà in pista Barozzi a difesa dei pali (Irace pronto a sostituirlo), Federico Pagnini e Fernando Montigel in difesa, Davide Banini e Marco Pagnini liberi di creare. Pronti ad entrare comunque ci sono Francesco banini, Oscar Bonarelli e Claudio Bracali, giovani prospetti che stanno facendo molto bene quando sono stati chiamati in causa. La classifica della serie A1: Trissino 56, Amatori Vercelli 48, Sarzana 43, Follonica 41, Forte dei Marmi e Edilfox Cp Grosseto 39, Bassano e Vercelli 35, Valdagno 28, Monza 25, Sandrigo 20, Cgc Viareggio 18 Montecchio Precalcino 12, Montebello 11.