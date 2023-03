Follonica nella tana del Trissino Obiettivo almeno un punto

Il Follonica tenta l’impresa. Oggi alle 18 la squadra di Silva, dopo la sconfitta nell’infrasettimanale a Lodi, cercherà di strappare qualche punto nella trasferta di Trissino, un team che ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi e quindi può manovrare le proprie energie fisiche e nervose. Dall’alto dei suoi 9 punti di vantaggio, può in questo finale di stagione regolare cercare di gestire gli effettivi, contando anche l’assenza per diverse settimane di un elemento fondamentale come Davide Gavioli, infortunatosi al perone a Grosseto. Il Galileo Follonica, già "provata" dalla trasferta infrasettimanale a Lodi, cercherà punti importanti come detto per rimanere attaccata alle prime sei della regular season. Sergio Silva, nonostante la sconfitta rimediata in Lombardia, ha buone sensazioni e vorrà uscire dalla pista della superpotenza allenata da Alessandro Bertolucci con un risultato positivo. In pista scenderà la squadra al completo con Barozzi a difesa della gabbia (Irace pronto a sostituirlo), i giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Fernando Montigel, Pablo Cancela, Oscar Bonarelli e Claudio Bracali. Il tecnico portoghese si aspetta molto dal bomber Cancela che sta guadagnando minuti e stima: la sua capacità sotto porta è troppo importante per la vittoria dei biancazzurri.