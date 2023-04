Follonica ko col Forte Adesso si va alla bella

Il Follonica è sconfitto 4-3 dal Forte dei Marmi e tra le due squadre si pareggiano i conti di questi quarti: una vittoria testa. La qualificazione alla semifinale si deciderà mercoledì 3 maggio, sempre al Palaforte. Squadre al completo e buona cornice di pubblico al Palaforte con tifo incessante per entrambe le squadre. Partono forte i rossoblù che colpiscono il palo con Gil (2’) e impegnano Barozzi con Cinquini su assist di Torner (3’). E’ proprio un tiro di Torner da metà pista deviato da Cinquini che porta in vantaggio il Gds Forte al 4’. Al 5’ Davide Banini da fuori impegna Gnata. Anche in contropiede sono pericolosi i versiliesi con Torner (6’) e Gil (7’) che esaltano Barozzi. Al 10’ tiro di Gual che Barozzi devia sul palo e al 12’ Cancela pareggia con una conclusione dal limite. Meno di 2’ e il Gds Forte torna in vantaggio con una splendida conclusione di Torner all’incrocio. Al 20’ Cancela chiude un contropiede impegnando Gnata e al 23’ Cinquini da fuori fa altrettanto con Barozzi. Al 23’ gli ospiti pareggiano grazie al tiro diretto trasformato da Davide Banini (espulso Ambrosio). La ripresa inizia con il gol di Gil che al 1’ insacca con un tiro da fuori all’incrocio dei pali. Dopo un’occasione per parte, al 4’ c’è il raddoppio di Gual, che finalizza un suggerimento di Gil in area. La squadra di De Gerone crea varie occasioni senza riuscire ad allungare per le ottime parate di Barozzi che all’11’ neutralizza il rigore di Illuzzi e al 17’ il tiro diretto di Torner (espulso Cancela). Il Gds Forte non sfrutta la superiorità numerica. Al 22’ viene assegnato un rigore per fallo su Ambrosio ed espulsi per proteste i fratelli Banini. Barozzi para anche il rigore di Ambrosio, ma i rossoblu gestiscono il doppio vantaggio fino allo scadere quando Federico Pagnini accorcia trasformando il rigore assegnato per un fallo al limite dell’area. Nell’altro ritorno dei quarti di finale play off: Grosseto (5-3 al Sarzana) in semifinale. Oggi alle 18 Lodi-Vercelli (gara 2), Trissino-Valdagno (gara 3) e Monza-Bassano, ritorno della finale per il nono posto.