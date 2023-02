Follonica in versione super Battuto 6-1 il Montecchio

Una vittoria doveva essere e una vittoria è stata: il Follonica ha avuto ragione del Montecchio Precalcino con il risultato di 6-1 dopo una partita sofferta solo nella prima frazione di gioco giocata al Capannino di fronte ad un discreto pubblico. Il Montecchio, che sta lottando con il coltello fra i denti tutte le partite, infatti è stato bravo a reggere l’urto dei biancazzurri e solo Bonarelli e Davide Banini, durante il primo tempo, sono riusciti a bucare il bravo Cocco che ha sostituito Arnau perchè squalificato. Due gol di pregevole fattura, che di fatto hanno stappato il match che sembrava inchiodato su un pareggio che, onestamente, stava a stretto ai ragazzi del Golfo.

Il secondo tempo è stato un monologo del Follonica che ha prima segnato il 3-0 con Davide Banini e poi la doppietta di un ritrovato Pagnini ha chiuso in pratica il match. Solo a quel punto il Montecchio ha bucato Barozzi con una punizione di prima di Posito prima che Cancela chiudesse il match con un altro tiro da fermo. Con questi tre punti il Follonica ha raggiunto il quinto posto in graduatoria e adesso sogna di scalare più posizioni possibile in vista del rush finale. Il tabellino. FOLLONICA: Barozzi (Irace), Bracali, Mariotti, Davide Banini (2), Montigel, Cancela (1), M. Pagnini (2), F. Pagnini, Bonarelli (1). All. Silva