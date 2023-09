Follonica Hockey: si parte Lunedì con la preparazione

Il nuovo consiglio del Follonica hockey ha deciso i nuovi incarichi dopo l’elezione del nuovo presidente Franco Ciullini. Primo obiettivo la definizione degli incarichi che vedono Anna Guarguaglini come vicepresidente, vicepresidente onorario Andrea Cordovani, segretario Idia Petrini, Tesoriere ed economo Massimo Pagnini, Claudio Poggioli il team manager prima squadra, direttore sportivo Simone Pantani, responsabile settore giovanile Hockey (con delega) Idia Petrini, responsabile settore artistico (con delega) Francesca Fusco, media Team Leonida Romualdi, Social Media Manager Cristian Moda e addetto stampa Maurizio Ceccarelli. La squadra biancazzurra si ritroverà lunedì sera al Capannino per iniziare la preparazione agli ordini del tecnico Sergio Silva e di tutto lo staff. Convocati i portieri Leonardo Barozzi, Ernesto Maggi e Marco Mugnaini (i giovani si alterneranno nel ruolo di vice alle spalle del titolare Barozzi), i giocatori di movimento Fernando Montigel, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Davide Banini, Francesco Banini, Federico Buralli, Oscar Bonarelli, Mattia Maldini e Alberto Cabiddu. Alcuni giovani "scenderanno" in serie A2 per fare minutaggio quando ce ne sarà bisogno. Intanto la squadra biancazzurra parteciperà al "1° Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri". Il triangolare, previsto il prossimo venerdì 22 settembre, vedrà quest’anno la partecipazione oltre che del Follonica anche del Cp Grosseto (società organizzatrice) e del Cgc Viareggio. Un torneo, alla sua prima edizione che si riproporrà anche negli anni a venire, che ricorda Mario Parri, primo presidente del Circolo pattinatori Grosseto dal 1951 all’inizio degli anni ‘80. Il torneo sarà l’occasione per contribuire alla diffusione del turismo sportivo anche e soprattutto nella nostra Maremma e si inquadra nell’ambito delle diverse iniziative che mirano a supportare la candidatura a Comunità europea dello sport dell’Ambito Maremma Toscana sud, di cui il Comune di Grosseto è capofila.