Follonica Gavorrano, un brodino verso i playoff

Il Follonica Gavorrano è ufficialmente nei playoff. Pari e patta tra Montespaccato e Follonica Gavorrano (1-1 il finale). Gara dai due volti quella tra le due formazioni, con i biancorossoblù messi meglio in campo nella prima frazione, mentre i padroni di casa trovano il pari nella ripresa. La prima occasione della gara è per i ragazzi di Bonura: Ampollini serve con un lancio preciso Lorusso, che stoppa e calcia di prima intenzione. La sua conclusione è centrale e termina tra le braccia di Tassi. Al 34’ è Lorusso a impensierire il portiere, da calcio piazzato da posizione decentrata. Al 37’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio con un gran gol di Lorusso. Cross di Souare e rovesciata all’angolino. La prima frazione si chiude con il vantaggio della formazione di Bonura, che nei primi 45’ minuti si è mostrata più concreta dal punto di vista conclusivo. La ripresa si apre con la conclusione di Pignat al 6’, impegnando Tassi in presa bassa. Buona occasione al 13’ per i padroni di casa: Bosi si invola mette dentro un bel traversone per la testa di Laziz, che trova Ombra reattivo in mezzo ai pali. Il Montespaccato prova a far salire i giri e trova il pareggio al 15’: è Anello a raccogliere sul secondo palo un calcio piazzato battuto dalla trequarti, colpendo la sfera indisturbato alle spalle di Ombra. Al 18’ i padroni di casa sfiorano anche il gol del vantaggio con una bella azione personale di Bosi. All’81’ ancora una grande discesa di Bosi, che serve Attili ben appostato in area che non riesce a impattare la sfera. Poco più tardi Lorusso, che prova a scuotere i suoi con una conclusione all’83’, trovando Tassi pronto in mezzo ai pali.

MONTESPACCATO: Tassi, Anello, Bruno (75’ Pollace), Lazazzera, Vitelli, Attili (82’ Cerone), Laziz (73’ Corelli), Tataranno (73’ Sayari), Maurizi, Calì, Bosi. All. Bussone.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Pino, Khribech, Lorusso, Souare (89’ Monticelli), Macchi, Barlettani, Ampollini. All. Bonura.

Reti: 37’ Lorusso, 60’ Anello.