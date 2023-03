Follonica Gavorrano sconfitto ma a testa alta

Contro il Firenze C5 arriva una sconfitta di misura per il Follonica Gavorrano femminile ma una grande prestazione in casa delle prime della classe. Il match finisce 2-1 per le padrone di casa, ma le ragazze biancorossoblù regalano una sfida combattuta senza sfigurare di fronte alla capolista. I tre punti alla fine vanno alle fiorentine, che passano in vantaggio al 4’ con Tanzi. Il raddoppio arriva al 22’ con Pocobelli, mentre in chiusura di frazione, al 27’, il gol di Abate che riapre i giochi, regalando un secondo tempo con tante occasioni ma con zero gol. In campo per le biancorossoblù Anna Abate, Anna Teresa Baila Longo, Giulia Falcinelli, Sara Gobbi, Roberta Gori, Federica Marchettini, Rachele Raciti, Serena Vincenti e Simona Zorzi. Per il mister Roberto D’Antoni una bella gara in cui le ragazze meritavano qualcosa in più. "Purtroppo siamo passati in svantaggio per un errore di disattenzione in difesa – commenta –. Poi la gara è stata ben giocata, al pari con la formazione prima in classifica nonostante le nostre assenze. Siamo riusciti a dimostrarci una squadra ostica per loro. Poi abbiamo subito il secondo gol, ma proprio a dimostrazione di quanto fosse una partita combattuta siamo riusciti a recuperare un gol di svantaggio".