Follonica Gavorrano occhio all’OstiaMare

Ultimo match di campionato in trasferta: oggi il Follonica Gavorrano fa visita all’Ostiamare Lido. Dopo i due pareggi consecutivi contro Montespaccato e Mobilieri Ponsacco, quest’ultimo arrivato con la beffa al 93’ dopo un’ottima gara condotta dai biancorossoblù, la truppa di Bonura si prepara a tornare in terra laziale. Avversario di turno sarà appunto l’Ostiamare Lido, da cui sono arrivati in estate sia Davide Lorusso che Francesco Marcheggiani. Anche in questo caso, come ultimamente accaduto ai minerari, ci sarà da affrontare una squadra in lotta per la salvezza: la classifica vede infatti i padroni di casa in bilico tra play out e permanenza diretta in serie D. Sono 37 i punti conquistati sino a qui dai capitolini, alla pari con il Grosseto, con le due squadre che si contendono l’ultima posizione utile. A un punto di distanza insegue il Mobilieri Ponsacco. I laziali arrivano al match contro i biancorossoblù con 9 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, con 26 gol fatti e 31 subiti, che ne fanno addirittura la seconda miglior difesa del girone. I ragazzi Bonura voglio però provare a riagganciare la terza posizione, persa nell’ultimo turno dopo la contemporanea vittoria del Poggibonsi, che adesso si trova a più 2 a quota 57 punti. Altri due punti e si può invece trovare la Pianese che, facendo due rapidi calcoli, può ancora essere raggiunta a due giornate dal termine. Tornando al dato statistico, al momento la formazione mineraria ha conquistato 55 punti, frutto di 14 vittorie e 13 pareggi, oltre a 5 sconfitte. I gol segnati sono adesso 50, mentre 37 sono quelli subiti. "I play off sono sicuri – il commento di mister Marco Bonura – ma il nostro obiettivo è quello di cercare di vincere tutte le partite. Andremo a Ostia per giocarci la nostra gara, sapendo che giocheremo contro un avversario difficile che si deve salvare. È una squadra importante. Cerchiamo di ricaricare le energie mentali per affrontare al meglio il prossimo turno". Assente Dierna per squalifica.